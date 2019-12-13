Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет…
Совет федерации одобрил закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального…
Фильм «Джентльмены» стал самым высоко оцененным фильмом 2020 года на принадлежащем Яндексу…
Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате.…
Яндекс.Маркет изучил потребительский спрос в 2020 году и рассказал, как менялись предпочтения…
Mail.ru Group выпустила новую версию браузера Atom с интегрированным голосовым помощником Марусей. …
Социальная сеть ВКонтакте по традиции проводит добрую новогоднюю акцию. Пользователи могут поздравить…
Google закончил раскатывать новый Core Update 16 декабря, в связи с этим мы…
В 2020 году пандемия и продуктовые обновления ВКонтакте сделали онлайн-общение более активным:…
Яндекс запускает грузовую навигацию на всю Россию — размечено уже около 170…
Блокировка профиля компании в Google – это, конечно, не очень приятно. Особенно…
22 декабря компания Apple получила патент на разработку собственной поисковой технологии. В…
Анастасия Капура Основательница и глава кадрового агентства,BUY MIND Какую кадровую динамику замечаете в связанных с интернет-маркетингом нишах? Чем она различается для топов, специалистов среднего и нижнего уровня, фрилансеров? Ни для…
По данным Яндекса, полностью заполненное объявление позволяет увеличить его CTR до 5% на десктопах и до 10% на мобильных устройствах. Давайте подробно разберем, как правильно подготовить текст объявления в Директе.…
Яндекс добавил в интерфейс Динамической монетизации возможность выставлять CPM-пороги в разной валюте,…
Маркет-платформу ВКонтакте некоторые интернет-маркетологи и сегодня называют по-старому – «биржа ВКонтакте». Что…
Один из способов сэкономить на рекламе – устранить показы по нерелевантным ключевым…
Бизнесу важно отслеживать актуальные тренды и адаптироваться к ним. Google Trends –…
Когда речь заходит о горячих тенденциях маркетинга в социальных сетях, первым делом…
Лендинг создан, рекламная кампания грамотно настроена, а продаж все нет? В этом…
Редактор Google Ads – десктопное приложение от Google для офлайн-работы с рекламными…
Важность стратегии продвижения сложно переоценить. От нее зависит позиции сайта в выдаче,…
Хештеги Instagram способны помочь стратегии продвижения или разрушить ее. Если их использовать…